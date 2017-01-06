Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Ünye Vergi Dairesi Müdürü Gökhan Yeneş, dolandırıcıların yeni hedefinin internet üzerinden kredi kartı ile vergi borcu ve idari para cezalarını ödemek isteyen vatandaşlar olduğunu belirtti.



Yeneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Vatandaşların vergi dairesi ile ilgili işlemlerini "www.gib.gov.tr" adresinden yapmalarını isteyen Yeneş, "Dolancıların yeni hedefi internet üzerinden kredi kartı ile vergi borcu ve idari para cezalarını ödemek isteyen vatandaşlar." dedi.



Yeneş, şunları kaydetti:



"İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak başkanlığımız internet sayfası görüntülerinin taklit edildiği tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için motorlu taşıt sorgulaması ve kredi kartı ile ödeme sayfalarına 'www.gib.gov.tr' adresimizden ulaşmalarını önemle rica ediyoruz. Mükelleflerimiz, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezasının ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi 444 0 189 başvurabilirler." diye konuştu.