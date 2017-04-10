Kreasyonunu Kendisi Tanıttı

BODRUM'da yaşayan model Yağmur Ayaz, 'By Yağmur Ayaz' adını verdiği kendisine ait kıyafet koleksiyonunu Gümüşlük'te tanıttı.



Bir süredir moda tasarımcılığı yapan ve kendi markasını yaratan 2009 yılı Avrupa üçüncü güzeli ve 2012 Miss Model of Turkey Yarışması ikincisi Yağmur Ayaz, 18 elbiseyi tanıttığı defilesinde modellik de yaptı. Moda evi açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ayaz, son 4 ayda oluşturduğu yeni koleksiyonunu tanıttığını belirtip, "Bu kıyafetlerin tamamı bu yaz için hazırlandı. Bu ürünler Bodrum ile İstanbul Ataşehir'de 2 ay önce açtığımız mağazada satışa sunulmaya başlandı. Kıyafetler Ataşehir'de ve İnstagram'da satışta olacak ve bir şube de Bodrum'da açacağım" dedi.



Yağmur Ayaz, Bodrum'da ramazan ayı içerisinde kreasyonlarını tanıtacağı bir defile planladığını ifade ederek, 'Miss Bodrum'un patentini ve isim hakkını alıp bir de güzellik yarışması organizasyonu gerçekleştirmek istediğini söyledi.



- Bodrummuğla