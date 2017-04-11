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Krasnodar-Samsun Arasındaki Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor
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Krasnodar-Samsun Arasındaki Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun-Krasnodar arasındaki uçak seferlerinin tekrar başlanması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ile RusLine firması arasında protokol imzalandı.

Krasnodar-Samsun Arasındaki Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun-Krasnodar arasındaki uçak seferlerinin tekrar başlanması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ile RusLine firması arasında protokol imzalandı

Kaynak: Dunya.com

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