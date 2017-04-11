Krasnodar-Samsun Arasındaki Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki uçak seferlerinin mayıs ayında tekrar başlatılması kararlaştırıldı.



Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu Samsun-Krasnodar arasındaki uçak seferlerinin yapılması için RusLine firması ile anlaşma sağlandı.



Bu amaçla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Salih Murzioğlu ile RusLine firması Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey Donchenko belediye binasında bir araya geldi.



Yılmaz, Rusya ile yaşanan gelişmelerin ardından iptal edilen Samsun-Krasnodar arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlaması kararı aldıklarını söyledi.



Şimdilik uçuşların haftada bir gün gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, "Mayıs ayının başı veya ortasında seferler haftada bir gün karşılıklı başlayacak. Seferlerin doluluk oranının artması için Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum gibi illerde reklam kampanyaları yapacağız. Şirket de Rusya'da aynı çalışmayı yapacak. Biz haftada 2 uçuş olmasını istiyoruz ama firma yolcu kapasitesini görmek istiyor, onun için önce haftada bir sefer olarak planlıyoruz." dedi.



Samsun Çarşamba Havalimanı'nın ağustos ayında tamirat ve bakım nedeniyle 3 ay kapanmasının biraz sıkıntı oluşturduğunu, bunun seferlerde bir süre kesinti yaşanacağı anlamına geldiğini anlatan Yılmaz, "Bu kesintiyi kaldırmak için Merzifon Havalimanı'nı kullanmak için teklif yaptık. Onlar da bu konuda Rusya'da görüşüleceğini söyledi ama objektif bakacak olursak, belki Merzifon Havalimanı'nı kullanamayabiliriz. Bu işi ölü doğurmamak, canlandırıp büyütmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.



Murzioğlu da uzun zamandır seferlerin tekrar başlaması yönünde çalıştıklarını aktararak, uçuşların Samsun'a önemli katkı sağlayacağını, büyük beklentileri bulunduğunu dile getirdi.



Donchenko ise birkaç hafta sonra çalışmaların meyve vermeye başlamasını umduklarını kaydederek, "İki ülke insanı birbirlerine misafirliğe gitmeye başlayacak. Mayıs ayında Krasnodar-Samsun uçak seferlerine başlayacağız. İleride yolcu sayısına göre seferleri haftada çifte çıkartabiliriz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Yılmaz, Murzioğlu ve Donchenko arasında protokol imzalandı.