Krasnodar'ın Futbolcusu Fenerbahçe'nin 4-1 Kaybettiğini Duyunca...

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın yeni transferi Roman Shishkin, sarı lacivertli taraftarları kızdıracak yorumlarda bulundu.



Fenerbahçe'nin aldığı 4-1'lik Kayserispor maçının ardından özellikle spor yazarları sarı lacivertli futbolcuların performansını eleştirirken, başka kesimler ise ara transfer döneminde orta saha alamayan yönetimi topa tuttu ve Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'nda özellikle rakipleri hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.



Krasnodarlı futbolculardan Kayserispor 4-1 yenilgi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme



UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Krasnodar'ın ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kiraladığı Roman Shishkin, Fenerbahçe hakkında özellikle taraftarları kızdıracak yorumlarda bulundu.



Rus sağ bek karşılaşma sonrasında ülke basınına yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon sakatlığım sebebiyle Lokomotiv Moskova formasıyla Fenerbahçe maçlarında oynayamamıştım. Ancak izlediğim kadarıyla o zaman çok daha güçlülerdi. Şimdi ligde alt sıralardaki düşük seviyeli takıma 4-1 kaybedecek hale gelmişler. Açıkçası ne hale gelmişler diye düşünüyorum ve şaşkınım. Ancak bu bizim lehimize. Çünkü tur şansımızı çok yüksek olarak görüyorum. Fenerbahçe'yi yakından takip ediyoruz ve ben bu takımı eleyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Roman Shishkin, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde (FutbolArena.com) Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.



Krasnodar ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını 16 Şubat'ta Rusya'da, rövanş karşılaşmasını ise 22 Şubat'ta İstanbul'da oynayacaklar.