Krasnodar'dan Fenerbahçe İçin Uyarı Geldi

FutbolArena Dış Haberler - UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı golcü Ari, Spartak Moskova'da oynadığı dönemden sarı lacivertlileri yakından tanıyor.



Krasnodar'ın 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Ari, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında oldukça temkinli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu sarı lacivertlilerle ilgili olarak takım arkadaşlarını uyardı.



Krasnodar'ın golcüsü Ari'den Fenerbahçe açıklaması



2012 yılında Spartak Moskova'da forma giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Ari, o dönemden sarı lacivertlileri iyi tanıdığını söylerken, takım arkadaşlarına da uyarılarda bulundu.



Ari, "Fenerbahçe ile daha önce Spartak Moskova'da oynadığımız dönemde karşılaşmıştım. Turu geçmiştik ama iki maç da zordu. Özellikle İstanbul'daki maçta taraftarların yarattığı atmosferi çok iyi hatırlıyorum. Orada maç oynamak kolay değil. Takım arkadaşlarımdan bazıları daha güçlü takım da çıkabilirdi diyor ama ben onları Fenerbahçe konusunda uyardım. Grupta oynadığımız takımlardan daha güçlü bir rakipler. Özellikle İstanbul'da bizi ateşli bir taraftar bekliyor. İşimiz kolay olmayacak ama kendimize güvenir ve gerçek futbolumuzu sahaya yansıtırsak kazanabiliriz." diye konuştu.



BU SEZON 7 GOL ATTI



31 yaşındaki Ari, Krasnodar formasıyla bu sezon ligde 11 maçta 4 gol kaydederken, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol attı. Brezilyalı forvetin toplamda 7 golü bulunuyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Fenerbahçe arasında ilk maç 16 Şubat'ta Rusya'da oynanırken, rövanşı ise 22 Şubat'ta Saracoğlu Ülker Stadı'nda oynanacak.