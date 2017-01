Kraliyet Heykeltıraşı Segelman'ın Son Modeli Balet Polunin

Balet Sergei Polunin sanat hayatına model olarak devam ediyor. 2010 yılında Londra Kraliyet balesine katılan genç yetenek sadece iki yıl sonra kurumdaki kariyerini noktalama kararı almış ve içindeki sanatçıyı öldürmek istemediğini belirtmişti. Ukraynalı dansçı şimdilerde heykeltıraş Frances Segelman'a modellik yapıyor.



#FrancesSegelman sculpted #SergeiPolunin in front of a live audience at TheHospitalClub Photo by Sophie Dunne pic.twitter.com/35PaR6vm5c— Sergei Polunin (SergeiPolunin_) 18 January 2017



Steven Cantor tarafından çekilen ve Sergei Polunin'in hayatını anlatan 'Dansçı' isimli biyografik belgesel film için son kez dans eden balet, kendi durumunda olan ve zorlu dans eğitimi sürecinde sınırlara hapsolan yeteneklere dikkat çekmek adına sanatsal projelerde yer aldığını belirtti.



DVD



New Releases in Performing Arts



#6: Dancer ~ Sergei Polunin https: //t.co/KTsmPqlNal pic.twitter.com/JnFSwbsCzY— Movies&TVAzUS.bot (@MoviesTVAzUS) 8 January 2017



Frances Segelman ise İngiltere'nin en ünlü heykeltıraşlarından biri ve kraliyet ailesinin portrelerini yapmasıyla tanınıyor. Segelman neden baleti seçtiğini açıkladı:



"Onun bir fotoğrafını gördüm ve böylesi harika bir nesne üzerine çalışmak gerektiğini düşündüm. Onun dövmelerle dolu alışılmadık görüntüsü beni heyecanlandırdı."



Live tonight! FrancesSegelman sculpts ballet dancer SergeiPolunin_ with Q&A and photographs by former Artist in Residence Rick Guest pic.twitter.com/yShT6jIWP3— The Hospital Club (@TheHospitalClub) 17 January 2017



Sergei Polunin, David LaChapelle yönetmenliğinde çekilen 'Take Me to Church' klibiyle youtube'da 18 milyon kişi tarafından izlendi.



Auteur: euronews-tr



Tags: heykeltıraşı Kraliyet son modeli Segelmanın Heykel Balet Londra Polunin Gepost: 19 januari 2017