Tiyatro Yeni Çizgi'nin oyunu "Kralın Yeni Giysisi", 9 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde...



Oyunlaştıran- Yöneten: Serhat Kurtay



Müzik: Ali Sakar



"Yeni kıyafetler edinmeyi tutku haline getirmiş Kral, başka hiçbir şeyle kıyafetleri kadar ilgilenmez ve hiçbir şey onu kıyafetleri kadar heyecanlandırmaz.



Günün birinde ülkeye 2 düzenbaz gelir; insanları usta terziler olduklarına, dünyanın en eşsiz kumaşını dokuduklarına ve bu kumaşla yaptıkları kıyafetleri akıllı olmayanların ve beceriksizlerin göremeyeceğine inandırırlar.



Bu, Kral'ın kulağına kadar gider ve kendisine bu kumaştan bir kıyafet diktirmeye karar verir. Terzilere yüklü miktar para verir ve hemen işe başlamalarını ister. Terziler de derhal işe başlar ve boş dokuma tezgahlarında sözü geçen kumaşı dokumaya başlarlar.



Saraydaki hiç kimse –kral dahil- terzilerin dokuduğu kumaşı ve bitirdiklerinde de kıyafeti görmemekte ve akılsız veya beceriksiz görünmemek için görüyormuş gibi davranmaktadır. Ta ki bir çocuk "Kral çıplak" diye bağırana kadar..."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Akatlar Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Kralın Yeni Giysisi - Tiyatro Yeni Çizgi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır