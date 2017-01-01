Kraliçe Elizabeth Kilise Ayinine Yine Gidemedi





İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Noel ayinin ardından yeni yıl ayinine de hastalığı nedeniyle katılamadı.



İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi olan kraliçenin dini törenlere katılmaması ülke basınında geniş yer aldı.



Ağır gribe yakalanan Elizabeth, 12 gündür kameralardan uzak duruyor.



Geleneksel olarak Noel tatilini Norfolk'taki Sandringham Sarayı'ında geçiren kraliyet ailesi, Noel ayinlerine de burada katılıyor. Bu yılki törenlerde kraliçe dışında ailenin diğer fertleri hazır bulundu.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama, kraliçenin sağlık durumunun günlük işlerini aksatmayacak kadar iyi olduğu ifade edildi.



90 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip.



Auteur: euronews-tr



Tags: II Elizabeth Monarşi Elizabeth kilise yine ayinine Sağlık gidemedi Kraliyet ailesi Birleşik Krallık Kraliçe Londra Gepost: 01 januari 2017