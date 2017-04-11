Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Fil Severken Çekilen Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nde filleri ziyaret etti. Bir filin hortumuyla oynayıp fili muzla besledi. Kraliçenin fotorafı sosyal medyada hızla yayıldı.

2 MİLYON STERLİN BAĞIŞLADI

Kraliçe, Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nde fillerin durumunun düzeltilmesi için bir bakım merkezi kurdurdu. Bakım merkezine kraliçe şimdiye kadar tam 2 milyon sterlin bağışta bulundu.



