Kral Selman'dan Yeni Kraliyet Kararnamesi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, kabine değişikliğini öngören yeni kraliyet kararnamesini yayınladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, dün gece saatlerinde çeşitli iç politika ve kabine değişikliğine ilişkin yeni kraliyet kararnamesini yayınladı. Yayınlanan iç politika konuları arasında Yemen'de çatışan askerlerin iki aylık maaşlarının ödenmesi ve tüm öğrencilerin Ramazan'dan önce gerçekleştirilecek sınavlarının planlanması da yer alıyor.



Aynı zamanda kabine değişikliği ve atamalar da yeni kararname ile açıklandı. Prens Khalid bin Selman, Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi olarak atanırken, Prens Abdulaziz bin Selman Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi. Kültür ve Enformasyon Bakanı Adel El Toraifi görevinden alınırken, yerine eski Almanya Büyükelçisi Dr. Awwad al Awwad getirildi. Prens Abdullah bin Musaed, Spor Başkanlığı görevinden alınarak yerine Muhammed Abdulmalik El Şeyh getirildi. Görevinden alınan Sivil Hizmetten Sorumlu Devlet Bakanı Halid El Araj'ın yerine gelen isim ise Essam bin Saeed oldu.



(İHA)