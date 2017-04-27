Kral Ra'dan Diriliş Ertuğrul'a Sivas Kılıcı

Diriliş Ertuğrul dizisi için Sivas'ta kılıç üretimi yapılırken, Sivas'ta, Mısır Firavunlarından Kral Ra döneminde Kral Ra için de kılıç üretildiği iddia edildi.



Diriliş Ertuğrul dizisi için kılıç üreten Türkiye'nin son kılıç ustalarından İsmail Gölebatmaz, 35 yıl önce babasından devraldığı kılıç ustalığını mesleğini, 24 metrekarelik dükkanda milattan önceki metot ve yöntemlerle yaşatmaya çalışıyor. Gölebatmaz, tarihte Sivas'ın önemli bir kılıç üretim merkezi olduğunu belirtip Sivas'ta kılıç üretiminin milattan önceki yıllara kadar uzandığını söyledi.



Kral Ra'nın kılıçları Sivas'ta üretildi



Gölebatmaz, tarihsel verilere göre Sivas'ta kılıç üretiminin milattan önceki yıllara dayandığını ileri sürüp, "Sivas'ta bıçak ve kılıç üretiminin tarihi çok eskidir. Sivas'ta bıçak ve kılıç üretiminin geçmişi tarihsel kayıtlara göre milattan önceye dayanır. Mısır Kralı Ra'nın bıçak ve kılıçlarının Sivas'ta yapıldığı bilinir. Bu Selçuklu döneminde de devam etmiş. Osmanlı döneminde ise şuanda Subaşı Çarşısı olarak bilinen mekan o dönemler Kılıççılar Çarşısı olarak kullanılmış. Zamanlı bıçak ve kılıcın yerini modern silahlar alınca üretimi de durmuş. Biz ve bizim ustalarımız da mutfakta kullanılan bıçakların üretimine yönelik. Ama son yıllarda kılıç ve kamaya rağbet oldu. Günümüzde popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisinin de eksini ile kılıç, kama, balta ve nacaklara olan ilgi arttı" dedi.



Diriliş Ertuğrul için üretim yapıyor



Türkiye'deki son kılıç ustalarından İsmail Gölebatmaz, dizi için üretim yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Dizi için bizden de talepler geldi. Dizide kullanılmak üzere kılıç ve baltalar üretip kendilerine gönderdik. Yeni siparişler verdiler. Onları da yapıyoruz. Bugün dizi için ve sipariş üzerine üretimiz bu kılıçlar bir dönemin en etkili silahlarıydı. Asırlar önce kullanılan bu silahlar tekrar canlandı" dedi.



Erdoğan'a kama hediye etti



Gölebatmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için imal ettiği bir kamayı Erdoğan'a kendi elleri ile hediye ettiğini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bundan 7-8 yıl önce, o dönemler Başbakandı. Onun için özel bir kama yaptım. Bunu mutlaka kendisine vereceğim dedim. Milletvekillerimiz kendi ellerimle kamayı kendisine hediye etmemde bana yardımcı olacakları sözünü verdiler. Ancak bir fırsat olmamıştı. Sonra sayın Bakanımızın yardımı ile kendi ellerimle hediye etmeyi başardım." - SİVAS