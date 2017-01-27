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Kral Kupası'nda Erken Final
27 Ocak 2017 Cuma 17:07
İspanya Kral Kupası yarı finalinde kupanın favorileri Barcelona ve Atletico Madrid eşleşti.
İspanya Kral Kupası yarı finalinde kupanın favorileri Barcelona ve Atletico Madrid eşleşti.
Kaynak:
Dunya.com
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[9205383] Dunya.com
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