Kral Benim...'

Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 16 karşılaşmada 9 gol, 1 asistlik istatistik ortaya koyan Yasin Öztekin'in hedefi Sarı-Kırmızılı takımda bir şampiyonluk daha yaşamak... İki kez kadro dışı bırakılmasına rağmen pes etmeyen ve oynadığı her maçta arzulu futboluyla taraftarın takdirini kazanan Yasin, camiaya önemli mesajlar verdi. Galatasaray'a geldiği ilk günden bu yana tek düşüncesinin takıma katkı sağlamak olduğunu dile getiren başarılı oyuncu Fanatik Gazetesine şu açıklamaları yaptı.

'BURAYA FEDAKARLIKLA GELDİM'

"Ben Galatasaray armasına aşık bir insanım. Buraya gelirken fedakârlıkla geldim. İşimin kolay olmayacağını biliyordum. Bu yüzden hep yapabileceğimin en iyisini ortaya koydum. Kötü oynadığım dönemler de olmuştur, ancak benim önceliğim hep Galatasaray'a yararlı bir oyuncu olmaktı. Sahaya her zaman bunun inancıyla çıktım ve öyle de devam ediyorum. Bu inanç bana başarı olarak geri dönüyor..."

'KADRO DIŞIYKEN HIRSLANDIM'

"Zaman zaman yanlış tepkiler veriyor gibi görünebilirim ama aslında bu hep takıma katkı sağlayabilme arzumdan. Çünkü bu takım için her zaman elimden gelenin daha fazlasını vermeye çalışıyorum. Böyle olmasam 9 gol atamazdım. Performansımın bu şekilde devam etmesini çok istiyorum. Yönetimin veya hocamın benimle ilgili aldığı kararlara hep saygı duydum. Kadro dışıyken de aynı arzuyla çalıştım, hatta daha da hırslandım. Şu an için tek düşüncem takımımın bu sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmesi. Akhisar maçında bir kez daha ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kupada da sonuna kadar iddialıyız. Başakşehir'i yenerek kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz."

[haber=25717]

'PENALTISIZ KRAL BENİM'

Takımının en skorer ismi olmasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Yasin sözlerine şöyle devam etti: "Devamlı skora yakın olmaya çalışıyorum. Kimin gol attığı değil, 3 puanı alıp almamamız önemli. Benim için bu farkı takımda değil ligde ortaya koyabilmek değerli. Şu an ligde en fazla gol atan kenar oyuncusuyum. Penaltısız en çok gol atan oyuncu da benim. Gol krallığı gibi bir hedefim yok, bu da bir krallık zaten. Atabildiğim kadar atmak isterim."