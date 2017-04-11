KPSS Şüphelisi Asker Eşleri Hakim Karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 sanık hakkında açtığı davanın ilk duruşması başladı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla sürüyor.



Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



İddianame



İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianameler anımsatılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ mensuplarınca ele geçirildiğine yer verildi.



Sınav sorularının kamu tarafından hazırlanan, kamu kurumunun tüzel kişiliğine ait ve muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığı belirtilen iddianamede, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı ifade edildi.



Soruları sınavdan önce örgütlü olarak elde eden adayların kamuya ait malı kamuyu aldatarak ve haksız şekilde edinerek kullandıkları ve haksız başarı elde ettikleri kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda ÖSYM'nin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğradığı bildirildi.



KPSS soruşturmaları kapsamında daha önce hazırlanan bilirkişi raporunun hatırlatıldığı iddianamede, iptal edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Testinin tekrar sınavına giren 2 bin 52 adaydan 35'inin puanlarını artırırken, 18'inin aynı puanları aldığı, bin 999'unun ise puanlarını düşürdüğüne işaret edildi.



Sanıklardan 9'u "ByLock" kullanıcısı



Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.



İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ın cep telefonlarında FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı.



Kamuoyunda "Bank Asyayı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine dikkati çekilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.



Suikast ekibinden 2 darbecinin eşi



İddianameye göre, 105 sanıktan 102'si asker eşi. Sanıklardan 64'ünün eşi FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanırken, 10'unun eşi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi, 9'unun eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 5'inin eşi ise geçici görevden uzaklaştırıldı.



Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.



Diğer KPSS davaları





KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.



İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya elektronik postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı vurgulanmıştı.



KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.



KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.



Açılan 7 davanın ardından Cumhuriyet Savcısı Erkman, 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermişti.



KPSS soruşturmaları kapsamında hakkında açılan davalarda yargılanan sanık sayısı da bin 3'e yükseldi.