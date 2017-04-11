KPSS Sorularının Sızdırılmasında Yedinci Davanın Görülmesine Başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davanın ilk duruşmasında sanıklar savunma yaptı.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu 80 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçildi.



Savunma yapan sanıklardan Özlem Cihan, 2006'da kimya bölümünden mezun olduğunu ve 2009'da aldığı formasyon eğitiminin ardından hazırlanarak 2010 KPSS'ye girdiğini belirtti. Sınavda elde ettiği başarılı sonucun kendi çalışmasının ürünü olduğunu ifade eden sanık Cihan, "Sınavdaki bütün soruları kendi emeğimle yaptım. Soruları kimseden almadım, kimseye de vermedim. Eşimin tayini çıktığı için tekrar edilen sınava yeteri kadar hazırlanamadan, ders tekrarı yapamadan girdim. Bir de sınav yerim İstanbul'dan Ankara'ya alınınca doğru sayılarım düştü." savunmasını yaptı.



Devlete atamasının 2010 KPSS ile yapılmadığını ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmadığını iddia eden Cihan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanık Asuman Topçu, hakkındaki kopya iddialarını reddetti. 2010 KPSS'ye çalışarak girdiğini belirten Topçu, şu sözlerle kendini savundu:



"Ben fizik bölümü mezunuyum. Benim alanımdan atama çok az yapılıyordu. O yıl yapılacak KPSS ile daha fazla atama yapılacağını öğrendikten sonra sabah 8 akşam 8 üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklar gibi KPSS'ye hazırlandım. Ancak sınav iptal edildi. Tekrar sınavından önce yaşadığım moral ve motivasyon düşüklüğü, tekrar sınavı ile sınavın tekrar edileceğinin açıklandığı tarih arasında kısa bir zaman olması, ayrıca tekrar edilen sınavın daha zor olması başarımın düşmesine sebep oldu. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum."



Sanıklardan Ayşe Bostancı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hiçbir terör örgütüyle irtibatının olmadığını öne sürdü. Bostancı, "Ne 2010 KPSS ne de başka bir sınav sorularını ele geçirmedim. Son 3 yıl dershaneye gittim, sınavdan kısa süre önce de tamamen eve kapanarak sınava çalıştım. Eşim subaydır. Başka bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır ancak tutuklu değildir." savunmasında bulundu.



Hiçbir FETÖ üyesiyle bağının olmadığını ileri süren Bostancı, "Diğer sanıklarla para transferim bulunmamaktadır. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Savunmasını yapan diğer 10 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundular.



Duruşmaya yarın savunmaların alınmasıyla devam edilecek.



İddianame



Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.



Sanıklardan 9'u "ByLock" kullanıcısı



İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ta FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı.



Kamuoyunda "Bank Asyayı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine dikkat çekilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.



Suikast ekibinden 2 darbecinin eşi



İddianameye göre, 105 sanıktan 102'si asker eşi olduğu ve çoğu hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması açıldığını yer verildi.



Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.



Diğer KPSS davaları



KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.



İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı belirtilmişti.



KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.



KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.



Açılan 7 davanın ardından Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 420 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermişti.



KPSS soruşturmaları kapsamında hakkında açılan davalar kapsamında yargılanan sanık sayısı da bin 3'e yükseldi.