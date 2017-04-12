KPSS Sorularının Sızdırılmasında Yedinci Dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 kişi hakkında açtığı yedinci davanın duruşmasında, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu 80 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık Duygu Arslan, savunmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve kopya iddialarını kabul etmediğini belirtti.



Soruşturma aşamasındaki savunmalarını tekrarladığını kaydeden Arslan, "FETÖ ile irtibatım yok, sempatizanı dahi değilim. 2010 KPSS sorularını daha evvelden elde etmedim. Öğretmen olarak atanmam 2009 puanımladır. Sözleşmeli öğretmen olarak atanmıştım. 2010 KPSS puanıyla kadrolu olarak atamam gerçekleşti. Ancak birkaç ay sonra çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile bütün sözleşmeli öğretmenler kadroya alındı. Dolayısıyla 2010 KPSS'nin bana bir faydası olmadı, sadece mağduriyetime sebep oldu." ifadelerini kullandı.



Sanık Fadime Ebru Acar da KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediğini öne sürdü.



Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Acar, eşinin asker olduğunu ve onun da vatan hizmetinde bulunduğunu anlattı.



"Eşim Hakkari'de komando taburunda görev yaptı. Ben de orada öğretmenlik yaparak vatanıma hizmet ettim. Vatanı ve milleti için her şeyi göze alan bizler için başta terör örgütü üyeliği suçlaması olmak üzere suçlamaları kabul etmek mümkün değildir." diyen Acar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanık Fazilet Mermer ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Ev hanımı olduğunu ve bir kamu görevine atanmadığını vurgulayan Mermer, savunmasında şunları söyledi:



"Ben adını dahi televizyonlardan öğrendiğim FETÖ mensubu değilim. Bu örgütle hiçbir alakam yoktur. 2010 KPSS ya da başka bir sınav sorularını sınavdan önce ele geçirmedim. İptal edilen sınavdaki başarım, kendi çalışmamın sonucudur. Tekrar sınavına girmedim, çünkü eşimin görev yeri olan Diyarbakır'da bulunuyorduk ve sınav giriş yeri Ankara'ya alınmıştı. Ayrıca tekrar sınavından önce eşime 3 yıl sürecek olan yurt dışı görevi verilmişti. Atansam dahi çocuklarımı bırakamazdım. Ben KPSS ile bir memuriyete atanmadım. İddianamede aleyhime HTS, BAZ kaydı MASAK raporu bulunmamaktadır. Suçsuzum, bu aşamada tahliyemi talep ediyorum."



Savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Davanın yarınki duruşmasında, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.



İddianame



Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.



Sanıklardan 9'u ByLock kullanıcısı



İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ta FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı bildirildi.



Kamuoyunda "Bank Asyayı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine dikkati çekilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.



Suikast ekibinden 2 darbecinin eşi



İddianamede, 105 sanıktan 102'si asker eşi olduğuna ve çoğu hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması açıldığına yer verildi.



Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı kaydedildi.



Diğer KPSS davaları



KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.



İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya elektronik postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı belirtilmişti.



KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.



KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3, yedinci davada ise 105 sanık yer alıyor.



Açılan 7 davanın ardından Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermişti.



KPSS soruşturmaları kapsamında açılan davalarda yargılanan sanık sayısı da bin 3'e yükseldi.