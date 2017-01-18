KPSS Sorularının Sızdırılması Davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında soruları ele geçirmekle suçlanan ÖSYM'nin Soru Hazırlama Birimi'nde görevli üç şüphelinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Kan, İbrahim Usta ve tutuksuz sanık Şule Ülker ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, bir önceki ara kararda sanıklar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığı ve Bank Asya'da hesapları olup olmadığı yönündeki yazıya cevap verilmediğini açıkladı.



Mahkeme Başkanı Otçu daha sonra sanıklara söz verdi. Sanıklar Ülker ve Kan, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.



Tutuklu sanık Usta ise sınav sorularını kendisinin görme yetkisinin olmadığını beyan etti. Usta, "Daha önceden mahkemenize sunduğum gibi ÖSYM'ce hazırlanan sınav sorularının yer aldığı SIR cihazı ve ana bilgisayara bizim ulaşmamız mümkün değildir. SIR cihazına ulaşma yetkisi başkan ve bilişim personeline aittir. Onlar tarafından sorular matbaaya götürülürken, şifre kullanılarak sorulara ulaşmak mümkündür. Bu hususu dilekçemde belirtiğim gibi mahkememin takdirine bırakıyoruz. Benim ve diğer sanıkların SIR cihazına hiçbir dahilim söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



Mahkeme Başkanı Otçu, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock programını kullanıp kullanmadığına ve Bank Asya'da hesaplarının olup olmadığının araştırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.