KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuçları tarihi!

16.08.2019 14:32

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 KPSS; genel yetenek, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi olmak üzere farklı alanlarda yapıldı. 14 Temmuz'da başlayan KPSS, 28 Temmuz'da ÖABT testi ile sona erdi. Sınava giren adaylar, yaklaşan KPSS sonuçları için ÖSYM sınav sonuç sayfasını (https://sonuc.osym.gov.tr/) sürekli kontrol ediyor. Peki KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILDI?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15,130 dakika

Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45,100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45