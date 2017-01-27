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KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Açıklandı
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KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Açıklandı
Petrol Fiyatları Kazanımları Artırdı
KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Açıklandı
27 Ocak 2017 Cuma 10:37
Tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran-3 Temmuz'da, EKPSS için ise 12-21 Temmuz'da yapılacak.
Tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran-3 Temmuz'da, EKPSS için ise 12-21 Temmuz'da yapılacak.
Kaynak:
Dunya.com
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