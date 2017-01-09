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KPSS 2016/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2016/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2016/2 Kamu Personel Seçme Sınavı adaylarının tercih sonuçları açıklandı.

KPSS 2016/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2016/2 Kamu Personel Seçme Sınavı adaylarının tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18.05'den itibaren ÖSYM'nin https: //sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir" denildi. - ANKARA

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