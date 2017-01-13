Kozmik Sevgili, 13 Ocak'ta Kentpark AVM Moral Sahne'de sizlerle...



Hayat denilen sahnenin ortasında durmuş hala "Ama" ile başlayan cümleler kuruyorsanız,artık değişimin zamanı gelmiş demektir.



Enerji ve pozitif kelimelerinin sıklıkla cümle içinde kullanıldığı bu günlerde, "hayvan satan dükkanların vitrinlerinde cama pati atan Bulldog köpekleri kadar yalnızım" diyen maliyeden Durmuşnaz Selvi Fidan Yemiş, kendini mutluluğun turkuaz enerjisini oluk oluk insanlara paylaştıran fazla mutsuz, az alkolik yaşam gurusunun karşısında çekirdek çitleme mücadelesi verirken buluyor.



Durmuşnaz, zoraki arkadaşı Guru'ya ; "sevmek, sevdiğini çok göstermek, bazen çok korkutur ki karşındakini. Sahi, kimse söylemedi mi bunu sana?" derken "İyi düşün, iyi olsun." atasözünün; dostluk, arkadaşlık ve sadece sevgiyle gerçekleşebileceğini bize kahkahalar attırırken aynı zamanda hüzünlü bir çerçeveden gösteriyor.



Uzun zaman sonra yeniden iki kişilik bir oyunla üstelik usta ve bol ödüllü oyuncu Ayşe Kökçü ile aynı sahnede buluşacak olan Zakoğlu'nu Engin Gürmen'in şaheser rejisi ile izlemek için çok az zamanınız kaldı. Bu oyunda Metin Zakoğlu'nun oyuncu kimliği ile yeniden karşılaşacak, Ayşe Kökçü'yü de uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde izleme şansına sahip olacaksınız.



Yazan : Murat İpek



Yöneten : Engin Gürmen



Dekor-Kostüm : Nilgün Gürkan



Fotoğraf ve afiş : Emre Mollaoğlu



Oyuncular : Ayşe Kökçü- Metin Zakoğlu



Süre : 90 dakika