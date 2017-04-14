Kozluk'ta Sağanak
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
İlçede etkili olan yağış rögarların taşmasına neden olurken, Tepecik Mahallesi Üçyol bölgesinde vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı.
Siirt-Kozluk kara yolu üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri ve belediye iş makineleri yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.