Kozluk'ta Sağanak

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.



İlçede etkili olan yağış rögarların taşmasına neden olurken, Tepecik Mahallesi Üçyol bölgesinde vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı.



Siirt-Kozluk kara yolu üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak verildi.



Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri ve belediye iş makineleri yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.