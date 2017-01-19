Kozluk'ta Kan Bağışı Kampanyası

Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, Türk Kızılayı'nın "Ya bir gün size de lazım olursa" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.



Işık, 29 Ekim Orta Okulunda kurulan kan merkezine gelerek, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katıldığı kampanyaya destek verdi.



Kan bağışında bulunan Işık, sağlıklık için insanları kan bağışına davet etti.



Kampanya kapsamında 92 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.