Kozluk ilçesinde 50 güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.
Kozluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde görevlendirilmek üzere 50 güvenlik korucusunun alınacağı belirtildi.
Korucu olmak isteyenlerin 2-12 Ocak tarihleri arasında Kozluk Kaymakamlığına başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.
Kozluk'ta 50 Güvenlik Korucusu Alınacak
Kozluk ilçesinde 50 güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.
Kozluk ilçesinde 50 güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.
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