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Kozluk'ta 50 Güvenlik Korucusu Alınacak

Kozluk'ta 50 Güvenlik Korucusu Alınacak

Kozluk ilçesinde 50 güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.

Kozluk'ta 50 Güvenlik Korucusu Alınacak

Kozluk ilçesinde 50 güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde görevlendirilmek üzere 50 güvenlik korucusunun alınacağı belirtildi.

Korucu olmak isteyenlerin 2-12 Ocak tarihleri arasında Kozluk Kaymakamlığına başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

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12 Ocak, Kozluk
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