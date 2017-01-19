Kozluk Milli Eğitim Müdürü Toprak Görevine Başladı

Kozluk Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ömer Toprak görevine başladı.



Gazetecilere açıklamada bulunan Toprak, bölgeyi iyi bilen bir eğitimci olduğunu dile getirdi.



Toprak ayrıca ilçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi ve başarının artması için ekip halinde çalışacaklarını söyledi.