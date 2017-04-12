Kozluk'da Toplum Yararına Çalışanlarla Toplantı

Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında belediye bünyesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.



Belediye düzenlenen toplantıda konuşan Işık, İŞKUR ile yapılan proje kapsamında belediyede çalışacakların kura ile belirlendiğini söyledi.



Işık, TYP kapsamında kura ile belirlenenlerin 6 ay süreyle belediyede çalışacaklarını hatırlattı.