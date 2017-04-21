Kozlu Müessese Müdürü Eroğlu, Ttk Genel Müdür Vekili Oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada TTK Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Kazım Eroğlu, bugün itibariyle göreve başladı.



TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş'in 11 aydır sürdürdüğü görevine TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu atandı. Müessese Müdürlüğü'nde birlikte çalıştığı personeli ile vedalaştıktan sonra görevine başlayan Eroğlu, devir teslim töreninde şöyle dedi:



"Bugün itibariyle TTK Genel Müdürlüğü yönetim kurulu başkanlığı Genel Müdürlüğüne vekaleten atamam yapıldı. Önce ülkemize Zonguldak'a hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süre içerisinde Ercan Gebeş, vekaleten görevi yürüttüğünde 1986'da Kozlu'da maden mühendisi olarak göreve başladım. Sırasıyla vardiya mühendisliği baş mühendislik İşletme Müdürlüğü, Üretim Müdür Muavinliği, 2004'ten bu yana da Müessese Müdürlüğü yaptım. Toplamda bakıldığı zaman 31 yıllık kurumda çalışma sürem var. Kozlu'da çalıştığım süre içerisinde Kozlu Müessesi ailesi fertleri diye hitap ediyordum, bundan sonraki hitap şeklimiz değişecek. Buna TTK Genel Müdürlüğü'nün ailesinin fertleri diye hitap edeceğiz. Aile bireylerim tabiri yerindeyse daha da fazlalaşmış oldu. İşe başladığım günden bugüne kadar özellikle bize ağabeylik yapan yetişmemizde büyük payı olan hepsine çok teşekkür ediyorum. Atamayı yapan yetkili makama sonsuz teşekkürlerimi, en kalbi duygularımı, sevgilerimi iletiyorum."



Eroğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Ercan Gebeş ise "Yaklaşık 11 ay önce bana verilen emaneti, emanete herhangi bir zarar vermeden yeni sahibine teslim etmenin gönül huzuru içerisindeyim. Kazım bey yıllarını bu kuruma vermiş çok değerli arkadaşımız. Kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK