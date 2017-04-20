Kozlu Gençlik Merkezi Projelerine Devam Ediyor

Gençlik Spor Bakanlığı Kozlu Gençlik Merkezi tarafından "Birlikte Daha Güzeliz" projesi kapsamında sevgi evlerinden gelen gençler ağırlandı.



Kozlu Gençlik Merkezi tarafından "Birlikte Daha Güzeliz" projesi kapsamında sevgi evlerinden gelen gençleri güzel bir gün yaşattı. Gönüllülük kulübünde yer alan gençler ile birlikte sevgi evlerinden gelen gençlerle birlikte sinema gösterimi, kişisel gelişim uzmanı tarafından yaratıcı dram oyunları ile güzel bir vakit geçirme imkanı sağlandı. - ZONGULDAK