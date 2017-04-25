Kozlu'da Resim Sergisi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Minik Fırçalar" isimli resim sergisi açıldı.



Kozlu'daki 4 okulda, 5 ay önce açılan kurslara katılan öğrencilerin kurs bitiminde yaptıkları çalışmalar sergilendi.



Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Mutlu Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçenin daha kırsal bölgelerinde kalan öğrencilere bu kursları açarak, öğrencilerin sosyal etkinliklere daha çok katılabilmelerini amaçladıklarını ifade etti.