Kozan Kaymakamı Oral'dan Mahalle Ziyaretleri

Kozan Kaymakamı Avni Oral, Gedikli, Eskimantaş, Karabucak, Mahyalar ve Şerifli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Oral, ziyaret ettiği mahallelerin muhtarları ve sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Vatandaşlarla sohbet eden Oral, elektrik, eğitim, yol sıkıntıları ile tarımsal, kültürel ve ekonomik talepler hakkında bilgi aldı.



Oral, daha sonra Eskimantaş Mahallesi'nde ikamet eden şehit Bünyamin Özcan'ın ailesini de ziyaret etti.



Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Eroğlu ile kamu kurum müdürleri de katıldı.