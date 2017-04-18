Kozan'dan Kısa Kısa

Kozan ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla yöresel yemek yarışması düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleşen yemek yarışmasında yarışmacılar yöreye özgü 43 yemek ve 37 tatlı çeşidi ile yarıştı.



Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu yöresel yemekte Sibel Selçik birinci, Derya Sayıca ikinci ve Nazife Doğan adlı yarışmacı üçüncü olurken, tatlıda Yasemin Altunsoy birinci, Seda Kıral ikinci, Ayşe Çilingir üçüncü oldu.



Kaymakam Avni Oral, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan, dereceye girenlere ödüllerini verdi.



Müftülükten kermes



Kozan Müftülüğü tarafından Kuran kursları yararına kermes düzenlendi.



Müftülük bahçesinde düzenlenen kermes, dua okunmasıyla açıldı. Kermeste yer alan yöresel yemek, tatlı çeşitleri ve börekler kermese katılan davetlilere ikram edildi.



Kermes 5 gün açık olacak.