Kozan'da Uçurtma Şenliği

Adana'nın Kozan ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında veliler ve öğrenciler Uçurtma Şenliği'nde bir araya geldi.



Çocuklar ve aileler uçurtmalarını gökyüzüne saldı. Rengarenk uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, eğlenceli ve keyifli saatler geçiren katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Gün boyunca gökyüzünü süsleyen uçurtmalar içerisinde uçurtmasını en yükseğe çıkaranlar ile uçurtması en güzel olanlar jüri üyeleri tarafından tespit edildi. En yükseğe çıkan uçurtma kategorisinde; birinci Ozan Gürlen, ikinci Asel Bozkurt, üçüncü Zeki Can Abalı, dördüncü Zeynep Özkan ve kardeşi Zehra Özkan, beşinci Mehmet Sencer Erdoğan oldu.



En güzel uçurtma kategorisinde ise birinci Alkan Taha Ünüvar, ikinci Teoman Ataş, üçüncü Asaya Ursavaş, dördüncü Elif Nehir Orak ve beşinci Esin Gül oldu.



Yarışma sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödül olarak birincilere plaket, ikincilere kupa, üçüncü, dördüncü ve beşincilere ise madalya verildi. - ADANA