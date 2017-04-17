Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kozan ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kozan Taş Mahallesi'nden Kozan Kalesi istikametine giden Bekir A'nın (19) kullandığı 01 RZ 874 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.



Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Kamyonette bulunan sürücü Bekir A. ve İsa Y.(15) vatandaşların da yardımıyla kamyonetten çıkarıldı.



Ambulansta ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.