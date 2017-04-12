Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muzaffer Gardaş'ın idaresindeki 01 RJ429 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda Yaşar Ertürk'ün kullandığı 01 ERH 47 plakalı otobüsle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile savrulan araç takla atarak şarampole devrildi.



Kazada otomobil sürücü Muzaffer Gardaş ile yanında bulunan Meryem Gardaş yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.