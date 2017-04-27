Kozan'da Teog'a Giren Öğrencilere Destek

Kozan Belediyesi SODES Gençlik Merkezi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınavlarına giren öğrencilere su ve şeker ikram etti.



Sınavın yapıldığı İsmet İnönü, Şehit Cengiz Eroğlu, Ahmet Cevdet Çamurdan ve Güneri ortaokullarında kurulan stantlarda öğrenci ve ailelerine ikramda bulunuldu. Stantlarda hazır bulunan SODES yetkilileri de öğrencilere destek oldu.



Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, yaptığı açıklamada, iki gün boyunca sınava giren öğrencilerin ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edeceklerini belirterek, bu önemli eşikte gerek öğrencilere gerekse ailelerine destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.



Öztürk, "Ekiplerimiz, öğrencilerimizle yakından ilgilenerek sınav heyecanlarına ortak oldu, öğrencilerimize moral vermeye çalıştı. Yavrularımız inşallah sınavlarından hedefledikleri sonuçları alırlar." ifadelerini kullandı.