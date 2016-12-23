Kozan'da Öğrenciler Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenledi.



1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri Kozan Kalesi'ne yürüyüş düzenledi.



Anma etkinliğinde şehitler için dua edildi, gönün anlamıyla ilgili konuşmalar yapıldı. - ADANA