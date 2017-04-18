Kozan'da Öğrenci ve Velilerden Kan Bağışı

Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Duyarlı Gençlik Mutlu Kozan" Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay i·şbirliğinde öğrenci ve veliler kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Okul müdürü Ruhşi Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirtti.



Kızılay yetkilileri ile görüşmelerinde kan stoklarına destek olmalarının istendiğini ifade eden Gül, "Kızılay'a destek olmak ve gençlerimizi bilinçlendirmek adına böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Hedefimiz 600-700 ünite kan bağışı toplamak." dedi.



Kan veren veliler de verilen her kanın yeni bir hayat olduğu bilincinde olduklarını kaydetti.