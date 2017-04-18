Kozan'da Kuran Kursları Yararına Kermes

Adana'nın Kozan ilçesinde müftülük tarafından Kuran kursları yararına kermes düzenlendi.



Müftülük bahçesindeki kermesin açılışı okunan dualar ile başladı. Minik Kuran kursu öğrencilerinin okuduğu dualar ile devam eden etkinlikte Müftüsü Bilal Başoğlu kermese katılan davetliler ile tek tek ilgilenirken kermeste yer alan yöresel yemek, tatlı çeşitleri ve börekler kermese katılan davetlilere ikram edildi.



5 gün açık olacak kermesten elde edilecek olan gelirin Kozan'daki Kuran kurslarına bağışlanacağı öğrenildi. - ADANA