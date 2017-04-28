Kozan'da İş Yeri Açacaklara Girişimcilik Kursu

Kozan Ticaret Borsası (KTB) tarafından iş yeri açacaklara yönelik girişimcilik kursu verildi.



Borsa binasında, 24 Nisan'da başlayan ve 25 kursiyerin katıldığı kurs tamamlandı.



KTB Başkanı Mehmet Yağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri açacaklara yönelik kursların birincisini tamamladıklarını, ikincisini 8 Mayıs'ta, üçüncüsünü ise 15 Mayıs'ta açmayı planladıklarını söyledi.



Yağan, kursta eğitmenlik yapan Ahmet Korkut ve emeği geçen herkese arkadaşlarımıza teşekkür ederek, "Kursiyerlere bundan sonraki iş hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.