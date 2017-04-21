Kozan'da Belediye Hizmetleri

Mersin Üniversitesi öğrencileri, Kozan Belediyesinin ev sahipliğinde ilçe merkezindeki tarihi konak ve sokakları gezdi.



İlk olarak belediyenin restore ettirerek butik otel olarak hizmete açtığı Arıkan Konağı'nı ziyaret eden konuk öğrenciler, daha sonra sokak sağlıklaştırma projeleri tamamlanan Mustafa Kemal Sokak ile Yiğenoğlu Sokak'ta incelemelerde bulundu.



Hoşkadem Camisi, Bedesten, tarihi aşağı ve yukarı çarşıyı da gezerek bilgi alan öğrenciler, son olarak da belediye tarafından bu yıl butik otel olarak hizmete açılan Yapıcı Konağı'nı ziyaret etti.



Kozan'ın binlerce yıllık tarihiyle Çukurova'nın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Musa Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekiplerimizin büyük bir özveriyle tamamladığı projelerimizin çevre belediyeler ve üniversiteler tarafından örnek alınıyor olmasından gurur duyuyoruz. İlçemiz Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi ve Karasis Kalesi başta olmak üzere 7 kaleye, onlarca tarihi konağa ve sokağa ev sahipliği yapıyor. Belediye olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Kozan'ımızın tarihine sahip çıkıyor ve tanıtımını yapmaya gayret ediyoruz."