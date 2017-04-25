Kozan'da Belediye Çalışmaları

Kozan Belediyesince ilçenin farklı yerlerinde çevre düzenleme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Şevkiye Mahallesi'nde başlayan yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının tamamlandığı ve çevre düzenlemesiyle ilgili işlemlere geçildiği kaydedildi.



Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Yeşiloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 70 kişilik ekibin şubat ayından bu yana Şevkiye Mahallesi'ndeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Drenaj hattını tamamlayan ekiplerin aynı bölgenin çevre düzenlemesini de gerçekleştireceğini ifade eden Yeşiloğlu, aynı çalışmaların Sırkıntı Caddesi'nde de yapılacağını kaydetti.



Yeşiloğlu, ekiplerin Şevkiye Mahallesi'nin yanı sıra Mahmutlu, Yarımoğlu ve Ağlıboğaz mahallelerindeki çalışmalarına da devam ettiğini belirtti.