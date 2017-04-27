Kozan'da 5 Polis Memuru Açığa Alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 polis memuru açığa alındı.

Kozan'da 5 Polis Memuru Açığa Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 polis memuru açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 9 bin 103 polisi açığa aldı. Adana'da da FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 270 polis açığa alındı. Bunlardan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli B.D., S.K. H.Ç, F.G. ve A.K. adlı polis memurlarının da açığa alındığı öğrenildi. - ADANA

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