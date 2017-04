Demet Evgar'ın kurduğu Pangar Tiyatro Topluluğu'nca sahnelenen Kozalar, bu yıl Uluslararası Avignon Festivali'nde Türkiye'den yer alan ilk metin olma başarısını gösterip prömiyerinin ardından bir ay boyunca Fransa'da sahnelenmesinin ardından 25 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da sizlerle buluşuyor!



1971 yılında Türk edebiyatının usta isimlerinden Adalet Ağaoğlu tarafından tek perdelik oyun formatında kaleme alınan absürd komedi tarzındaki Kozalar, bugüne kadar farklı ekipler tarafından birçok kez sahnelendi. 45 yıl önce, soğuk savaşın devam ettiği dönemde yazılan metin; terör, iç savaş, kadınların toplumdaki yeri ve mültecilerle ilgili konulara da ışık tutarak güncelliğini koruyor.



Pangar Tiyatro ekibince bir kez daha sahnelere uyarlanan oyunun yönetmenliğini Ayşenil Şamlıoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Binnur Kaya ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kozalar, üç kadın karakterin sıradan bir gününün üzerinden erkek egemen toplumun dayattığı değer yargılarına dair çarpıcı eleştiriler getiriyor.



Üç kadının sıradan bir günde, evde gerçekleşen buluşma sırasında başlarına gelenler, bastırılmış arzular, korkular ve yabancılaşma gibi temalarla izleyicinin karşısına çıkıyor.



Pangar Tiyatro'nun uyarlamasıyla bir kez daha hayat bulan 1971 tarihli Adalet Ağaoğlu eseri Kozalar, Fransa'nın Avignon şehrinde 1947 yılından beri düzenlenen Uluslararası Avignon Festivali'nin bu yılki programında yer almasının ardından 25 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da olacak!



Peki ama "yaşamdan kaçılarak sürdürülen şeyin yaşamak olduğuna emin miyiz?!"



Yazar: Adalet Ağaoğlu



Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu



Oyuncular: Demet Evgar, Binnur Kaya, Esra Dermancığlu



Prodüksiyon: Tiyatro Pangar www.pangar.com.tr



Yönetmen yardımcısı: Tuğçe Tamer



Koreografi: Candaş Baş



Müzik: Sabri Tuluğ Tırpan



Işık tasarım: Cem Yılmazer



Dekor tasarım: Murat İpek, Yiğit Evgar



Kostüm tasarım: Tomris Kuzu



Ses tasarım: Okan Yalabık



Makyaj tasarım ve Uygulama: Cansu Sakız



Fotoğraf: Edze Ali



Video: Yiğit Evgar



Afiş tasarım: Furkan Birgün



Tiyatro Pangar Yapım Koordinatörü: Neyir Can Bagoren



Reji Asistanları: Dilay Ekmekçioğlu, Ali Can Altun



Teknik asistanlar: Ömer Güneş, Yasin Gültepe



Uluslararası Proje Koordinatörü: Göknür Gündoğan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kozalar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır