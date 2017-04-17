Kozaklı Tercihini "Evet" Yönünde Yaptı

Kozaklı ilçesinde 10 bin 775 kayıtlı seçmen için 52 sandık kuruldu.



Kozaklı ilçesinde referandum da oy kullanmak üzere 10 bin 775 kayıtlı seçmenden 9 bin 116'sı sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 8 bin 949 oy geçerli sayılırken 167 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında ise 4 bin 756 seçmen tercihini evet yönünde kullanırken 4 bin 193 seçmen ise hayır oyu kullandı. - NEVŞEHİR