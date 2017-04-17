Kozaklı Tercihini "Evet" Yönünde Yaptı
Kozaklı ilçesinde 10 bin 775 kayıtlı seçmen için 52 sandık kuruldu.
Kozaklı ilçesinde 10 bin 775 kayıtlı seçmen için 52 sandık kuruldu.
Kozaklı ilçesinde referandum da oy kullanmak üzere 10 bin 775 kayıtlı seçmenden 9 bin 116'sı sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 8 bin 949 oy geçerli sayılırken 167 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında ise 4 bin 756 seçmen tercihini evet yönünde kullanırken 4 bin 193 seçmen ise hayır oyu kullandı. - NEVŞEHİR