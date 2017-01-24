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Koza-İpek Holding'in Yönetiminde Değişiklik
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Koza-İpek Holding'in Yönetiminde Değişiklik

Koza Altın İşletmeleri, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarına, Müminhan Bilgin'in yerine Dr. Ergin Ergül'ün getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Koza-İpek Holding'in Yönetiminde Değişiklik

Koza Altın İşletmeleri, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarına, Müminhan Bilgin'in yerine Dr. Ergin Ergül'ün getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı makamının 18 Ocak 2017 tarihli ve 2017/7 sayılı kararıyla? Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarını yürüten Müminhan Bilgin'in görevinin sonlandırılarak, şirketlerin boşalan yönetim kurulu başkanlıklarına Ergin Ergül'ün atanmasına ve şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine Hanife Sarp ve Fatih Salihpaşaoğlu'nun atanmalarına karar verildiği kaydedildi.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, 18 Ocak, Hanif, Fatih, Koza, İpek Medya, İpek Holding, Koza Altın