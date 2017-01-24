Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Koza Altın İşletmelerinden Açıklama
Ara
BİST 84.208 %0,00
DOLAR 3,7859 %0,08
EURO 4,0637 %0,06
PARİTE 1,0731 %-0,02
ALTIN 147,21 %0,04
FAİZ 11,27 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Koza Altın İşletmelerinden Açıklama

Koza Altın İşletmeleri, Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık...

Koza Altın İşletmelerinden Açıklama

Koza Altın İşletmeleri, Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platormunda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iş sayılı kararına göre, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ali Serdar, Melek İpek, Hamdi Akın, Akın İpek, 19 Ocak, Ankara, Sulh, Koza, Ceza, Koza Altın
1