Koza Altın'ın İzinleri Tamamlandı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Demirkaynak köyünde faaliyet gösterirken FETÖ ile olan bağlantısı nedeniyle TMSF tarafından el konulan Koza Altın İşletmelerine ait maden yeniden çalışmaya başlıyor.



Konuyla ilgili gazetecilerle yaşanan sıcak gelişmeyi paylaşan Vali Okay Memiş, Mastra altın madeninin yaklaşık 2,5 yıldır kapalı durduğunu hatırlatarak, "Maden İşleri Genel Müdürlüğünde uygun görüş yazısı imzalandı. Patlayıcı maddelere ilişkin ruhsat verebilmeniz için Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş vermesi gerekiyor idi. O görüşü imzalandı. Haftaya elimizde olur. Bizde ona göre patlayıcı ruhsatı vereceğiz. Zaten işyeri ruhsatını vermiştik. İnşallah haftaya TMSF'ye devrolan Koza Altın Madeni işletmesi faaliyete geçecek, bütün Gümüşhane'ye hayırlı olsun" dedi.



Koza Altın FETÖ'den tamamen temizlenmiş şekilde, milletin asli iradesine döndüğünü kaydeden Vali Memiş, "Biz çalışacak olan bütün çaycısından, çorbacısına kadar sürekli elimiz oranın üzerinde olacak. Önceliğimiz ve tavsiyemiz teknik elemanından en alt kademeye kadar hemşehrilerimizin istihdam edilmesidir" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE