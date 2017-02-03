Koyun Yetiştiriciliğinde İspanya Modeli

Çanakkaleli kadın yetiştirici Aysun Erden, üyesi olduğu koyun keçi yetiştiricileri birliği ile birlikte İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette öğrendiklerini kendi çiftliğinde uygulamaya başladı.



Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi Bıyıklı Köyü'ndeki işletmelerinde ailecek Tahirova Koyunu yetiştiriciliği yapan Erden ailesi, çiftliklerinde İspanya modelini örnek aldı. Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen "Kaliteli Süt Çanakkale'den Geçer" Projesi kapsamında birlik üyeleri arasından seçilerek İspanya'daki küçükbaş hayvan işletmelerini ziyaret etme fırsatı bulan anne Erden, her gün kuzuları biberonla beslemeye ve öğrendiği beslenme yöntemlerini Çanakkale'deki çiftliğinde uygulamaya başladı.

"KÖYDE YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Asıl mesleğinin hemşire olduğunu fakat ailecek işletmelerinde koyunlarıyla ilgilendiğini dile getiren Aysun Erden(45), "Her sabah 8: 00'da önce hayvanların annelerini besliyorum. Daha sonra kuzu beslenmesine geçiyorum. Öğlene kadar beslenme ve yem ile su takibi sürüyor. Akşamüstü 16: 00 gibi tekrar beslenme ve bakımları yapıyorum. Aslında hemşireydim ama şu anda hayvanlarımızla ilgileniyorum. Çok farklı bir iş değil. Bu işi çok zevk alarak yapıyorum ve köyde yaşamaktan çok mutluyum" dedi.

"İSPANYA'DA GÖRDÜKLERİMİZİ UYGULUYORUZ"

İspanya'ya gerçekleşen gezide iki farklı işletmenin çiftliğini gezme fırsatı bulduklarını ve bu sayede kendi çiftliklerinde de değişiklikler yaptıklarını ifade eden Erden, "İspanya'da gezdiğimiz çiftliklerde; hayvan beslenmesi, sağlığı, bakımı ve süt sağımı konularında hem eğitim aldık hem de teknikleri yerinde birebir inceleme fırsatı bulduk. Orada sürekli kuzular biberon ve süt tozuyla besleniyor. Bunun daha ekonomik olduğunu söylüyorlar. Biz de kendi çiftliğimizde bunu uygulamaya başladık. Ayrıca beslenme konusunda bilgiler edindik ve bu bilgilerimizi de yine burada uygulamaya başladık" dedi. - Çanakkale