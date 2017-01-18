HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Koyun Sayısı 30 Milyon Azaldı
BİST
82.490 %0,15
DOLAR
3,7840 %0,69
EURO
4,0468 %0,54
PARİTE
1,0692 %-0,12
ALTIN
147,77 %0,60
FAİZ
11,38 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Nükleer Konusunda İran'a Güven Yok'
Vodafone Kobi Seferberliği Başlattı
Koyun Sayısı 30 Milyon Azaldı
18 Ocak 2017 Çarşamba 11:27
ZMO Genel Başkanı Güngör son 35 yılda Türkiye'nin hayvan sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi.
ZMO Genel Başkanı Güngör son 35 yılda Türkiye'nin hayvan sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9173267] Dunya.com
5
90
13
Memurlar müjde! Tasarı tamam, ödemeler yapılacak
Rusya'dan bir ülkeye daha ambargo!
Kilosunu 35 kuruşa satıyorlar, pazarda tanesi 7 TL
Herkesin gözü bu meteorda Dünya ekonomisinin 137 katı altın madeni var
Yetiştiricisine piyango vurdu! Sadece rengi farklı, tanesi 20 TL
Görücü usulü evlenmenin modası geçmiyor! İşte Türkiye'nin aile yapısı
197 bin doların sırrı çözüldü