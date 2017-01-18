Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Koyun Sayısı 30 Milyon Azaldı
Ara
BİST 82.490 %0,15
DOLAR 3,7840 %0,69
EURO 4,0468 %0,54
PARİTE 1,0692 %-0,12
ALTIN 147,77 %0,60
FAİZ 11,38 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Koyun Sayısı 30 Milyon Azaldı

ZMO Genel Başkanı Güngör son 35 yılda Türkiye'nin hayvan sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi.

Koyun Sayısı 30 Milyon Azaldı

ZMO Genel Başkanı Güngör son 35 yılda Türkiye'nin hayvan sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com